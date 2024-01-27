Сысоева Улита Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Улита Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сысоев Susoev Илья Маркелович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сысоев Susoev Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сысоев Susoev Иван Маркелович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Маркеловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1959

Сын: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Смерть
Неизвестно
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