Сысоева Улита Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сысоев Susoev Илья Маркелович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сысоев Susoev Михаил Маркелович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сысоев Susoev Иван Маркелович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Маркеловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1959
Сын: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Смерть
Неизвестно