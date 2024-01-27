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Сысоев Susoev Иван Васильевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сысоев Susoev Василий Петрович

Мать: Сысоева Елена

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сысоев Susoev Василий Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сысоев Susoev Матвей Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сысоев Susoev Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна

Мараз
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сысоев Susoev Петр Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна

Мараз
Смерть
Неизвестно
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