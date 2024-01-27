Сысоев Susoev Иван Васильевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Сысоев Susoev Василий Петрович
Мать: Сысоева Елена
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сысоев Susoev Василий Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сысоев Susoev Матвей Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сысоев Susoev Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна
Мараз
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сысоев Susoev Петр Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Даниловна
Мараз
Смерть
Неизвестно