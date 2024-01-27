Сысоева Дарья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сысоев Susoev Василий Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сысоев Susoev Матвей Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сысоев Susoev Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич
Мараз
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сысоев Susoev Петр Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич
Мараз
Смерть
Неизвестно