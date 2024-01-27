Сысоева Дарья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Дарья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сысоев Susoev Василий Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сысоев Susoev Матвей Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сысоев Susoev Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич

Мараз
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сысоев Susoev Петр Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Иван Васильевич

Мараз
Смерть
Неизвестно
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