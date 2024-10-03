Гуляева Агафья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Агафья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Каллистрат Яковлевич

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Илларион Яковлевич

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Конон Яковлевич

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Яков Карпович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гуляев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1820

Сын: Гуляев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1823

Дочь: (Гуляева) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1824

Сын: Гуляев Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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