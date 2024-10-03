Гуляева Агафья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуляев Каллистрат Яковлевич
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуляев Илларион Яковлевич
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляев Яков Карпович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Рождение ребёнка
08.11.1820
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Рождение ребёнка
17.02.1823
Дочь: (Гуляева) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Рождение ребёнка
06.11.1824
Сын: Гуляев Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Гуляев Яков Карпович
Смерть
Неизвестно