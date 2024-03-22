Антроп Федорович
Место рождения
Дата рождения03.03.1758 ст.
Дата смертиДо 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1758 ст.
Отец: Федор Григорьевич
Мать: Анна Самойловна
Рождение ребёнка
С 1778 по 1779
Сын: Евстигней Антропович
Мать ребёнка: Васса Артемовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малахий Антропович
Мать ребёнка: Васса Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Артемовна
Смерть
До 1817