Антроп Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтроп Федорович

Антроп Федорович

Место рождения

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния

Дата рождения

03.03.1758 ст.

Дата смерти

До 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1758 ст.

Отец: Федор Григорьевич

Мать: Анна Самойловна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
С 1778 по 1779

Сын: Евстигней Антропович

Мать ребёнка: Васса Артемовна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Малахий Антропович

Мать ребёнка: Васса Артемовна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Артемовна

Смерть
До 1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close