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Евстигней Антропович

Место рождения

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния

Дата рождения

С 1778 по 1779

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1778 по 1779

Отец: Антроп Федорович

Мать: Васса Артемовна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лаптев Евстафий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лаптев Абрам Евстигнеевич

Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лаптев Василий Евстигнеевич

Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лаптев Яков Евстигнеевич

Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна

Протопопово, Коломенский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Парфеновна

Смерть
До 1856
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