Евстигней Антропович
Место рождения
Дата рожденияС 1778 по 1779
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1778 по 1779
Отец: Антроп Федорович
Мать: Васса Артемовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лаптев Евстафий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лаптев Абрам Евстигнеевич
Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лаптев Василий Евстигнеевич
Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ефимия Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Парфеновна
Смерть
До 1856