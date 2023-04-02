Ефимия Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лаптев Евстафий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Антропович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лаптев Абрам Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Антропович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лаптев Василий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Евстигней Антропович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Евстигней Антропович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигней Антропович
Смерть
До 1856