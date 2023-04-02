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Ефимия Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1856

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лаптев Евстафий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Евстигней Антропович

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лаптев Абрам Евстигнеевич

Отец ребёнка: Евстигней Антропович

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лаптев Василий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Евстигней Антропович

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лаптев Яков Евстигнеевич

Отец ребёнка: Евстигней Антропович

Протопопово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Антропович

Смерть
До 1856