Андреев Стефан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Яков
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Варвара Стефановна
Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Курицына Мария Стефановна
Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1898
Сын: Андреев Стефан Стефанович
Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна
Рождение ребёнка
18.07.1904
Дочь: Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна
Смерть
Неизвестно