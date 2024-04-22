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Андреев Стефан Яковлевич

Место рождения

Новоисетское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Яков

Мать: не указана

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Жена: Андреева Юлиана Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Варвара Стефановна

Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Курицына Мария Стефановна

Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.08.1898

Сын: Андреев Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1904

Дочь: Параскева Стефановна

Мать ребёнка: Андреева Юлиана Алексеевна

Новоисетское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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