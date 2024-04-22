Андреева (Макарова) Юлиана Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Варвара Стефановна
Отец ребёнка: Андреев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Курицына Мария Стефановна
Отец ребёнка: Андреев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1898
Сын: Андреев Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Андреев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
18.07.1904
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Андреев Стефан Яковлевич
Смерть
Неизвестно