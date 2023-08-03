Беляева Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1870
Отец ребёнка: Беляев Козма Антониев
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг 1870 Август 131об-132 59 – 25\ 26 Восприемник - брат его Андрей Антониев Беляев.
Смерть
Неизвестно