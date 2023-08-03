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Беляева Евдокия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Козма Антониев

Рождение ребёнка
25.08.1870

Сын: Беляев Александр Козмин

Отец ребёнка: Беляев Козма Антониев

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг 1870 Август 131об-132 59 – 25\ 26 Восприемник - брат его Андрей Антониев Беляев.
Смерть
Неизвестно

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