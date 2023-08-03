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Беляев Александр Козмин

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

25.08.1870

Дата смерти

16.04.1900

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
25.08.1870

Отец: Беляев Козма Антониев

Мать: Беляева Евдокия Павлова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг 1870 Август 131об-132 59 – 25\ 26 Восприемник - брат его Андрей Антониев Беляев.
Смерть
16.04.1900
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1900 Апрель 361об-362 25 – 16 18 умершего крестьянина Космы Беляева сын Александр. От горячки.

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