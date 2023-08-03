Беляев Александр Козмин
Место рождения
Дата рождения25.08.1870
Дата смерти16.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1870
Отец: Беляев Козма Антониев
Мать: Беляева Евдокия Павлова
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг 1870 Август 131об-132 59 – 25\ 26 Восприемник - брат его Андрей Антониев Беляев.
Смерть
16.04.1900
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1900 Апрель 361об-362 25 – 16 18 умершего крестьянина Космы Беляева сын Александр. От горячки.