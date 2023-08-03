Беляев Козма Антониев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти04.04.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Беляев Антоний Терентев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
25.08.1870
Мать ребёнка: Беляева Евдокия Павлова
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг 1870 Август 131об-132 59 – 25\ 26 Восприемник - брат его Андрей Антониев Беляев.
Смерть
04.04.1900
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1900 Апрель 360об-361 23 – 4/ 6 Козьма Антониев Беляев, Берсенево, 54 лет, от горячки.