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Беляев Козма Антониев

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Беляев Антоний Терентев

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
25.08.1870

Сын: Беляев Александр Козмин

Мать ребёнка: Беляева Евдокия Павлова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ВУЦА 364-1-7265 1869-1873гг 1870 Август 131об-132 59 – 25\ 26 Восприемник - брат его Андрей Антониев Беляев.
Смерть
04.04.1900
ВУЦА 364-1-7821 1897-1900 1900 Апрель 360об-361 23 – 4/ 6 Козьма Антониев Беляев, Берсенево, 54 лет, от горячки.

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