Садчикова (Перепелкина) Параскева Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова (Перепелкина) Параскева Георгиевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1852

Отец: Перепелкин Георгий Акимович

Мать: Перепелкина Анисия Фирсовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.11.1868

Муж: Дразжин Иван Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1873

Сын: Перепелкин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Дразжин Иван Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1875

Дочь: Перепелкина (Чубатикова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Дразжин Иван Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1877

Сын: Дразжин Петр Иванович

Отец ребёнка: Дразжин Иван Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.04.1877

Муж: Садчиков Павел Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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