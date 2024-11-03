Садчикова (Перепелкина) Параскева Георгиевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1852
Бракосочетание
06.11.1868
Рождение ребёнка
30.06.1873
Сын: Перепелкин Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Дразжин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
09.08.1875
Дочь: Перепелкина (Чубатикова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Дразжин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
14.01.1877
Отец ребёнка: Дразжин Иван Георгиевич
Бракосочетание
03.04.1877
Смерть
Неизвестно