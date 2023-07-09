Перепелкина Анисия Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти19.03.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1852
Дочь: Дразжина Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
23.05.1855
Дочь: Перепелкина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Перепелкин Семен Георгиевич
Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
13.07.1860
Дочь: Перепелкина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1861