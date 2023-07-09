Перепелкина Анисия Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина Анисия Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

19.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1852

Дочь: Дразжина Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1855

Дочь: Перепелкина Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Перепелкин Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1860

Дочь: Перепелкина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Перепелкин Георгий Акимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Георгий Акимович

Смерть
19.03.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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