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Петухов Анатолий Александрович

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886 ст.

Отец: Петухов Александр Иванович

Мать: Петухова Анна Дмитриевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Жена: Петухова Людмила Васильевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Дочь: Петухова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Петухова Людмила Васильевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.

Сын: Петухов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.

Сын: Петухов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Петухова Людмила Васильевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1919

Дочь: Петухова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Петухова Людмила Васильевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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