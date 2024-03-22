Петухов Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886 ст.
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Дочь: Петухова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Петухова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.
Сын: Петухов Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.
Сын: Петухов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Петухова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1919
Дочь: Петухова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Петухова Людмила Васильевна
Смерть
Неизвестно