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Петухова Людмила Васильевна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Петухова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Александрович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.

Сын: Петухов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Петухов Анатолий Александрович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно
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