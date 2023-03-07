Петухова Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Петухова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.
Сын: Петухов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Петухов Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно