Сударкина (Токарева) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1928
Дата смерти27.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1928
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
03.07.1947
Дочь: Артева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Сударкин Александр Арсентьевич
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Миронюк Марина Александровна
Отец ребёнка: Сударкин Александр Арсентьевич
Развод
Около 1975
Смерть
27.09.2007