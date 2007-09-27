Сударкина (Токарева) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударкина (Токарева) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.02.1928

Дата смерти

27.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1928

Отец: Токарев Сергей Иосифович

Мать: Токарева Наталья Дмитриевна

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1946

Муж: Сударкин Александр Арсентьевич

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1947

Дочь: Артева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сударкин Александр Арсентьевич

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Миронюк Марина Александровна

Отец ребёнка: Сударкин Александр Арсентьевич

Развод
Около 1975

Муж: Сударкин Александр Арсентьевич

Смерть
27.09.2007
Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
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