Лебедева (Бурмина) Фиодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти21.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бурмин Григорий Самойлович
Мать: Бурмина Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орещенко (Лебедева) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1928
Дочь: Щербакова (Лебедева) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Герасимович
Смерть
21.11.1989