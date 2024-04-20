Лебедева (Бурмина) Фиодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Бурмина) Фиодосия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

21.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бурмин Григорий Самойлович

Мать: Бурмина Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орещенко (Лебедева) Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
07.07.1928

Дочь: Щербакова (Лебедева) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Герасимович

Смерть
21.11.1989

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