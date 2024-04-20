Бурмина Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Бондарева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бурмин Григорий Самойлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лебедева Фиодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Бурмин Григорий Самойлович
Рождение ребёнка
С 1912
Сын: Бурмин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Бурмин Григорий Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно