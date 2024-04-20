Бурмина Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурмина Ефимия

Бурмина Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Бондарева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бурмин Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лебедева Фиодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Бурмин Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
С 1912

Сын: Бурмин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Бурмин Григорий Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмин Григорий Самойлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close