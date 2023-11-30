Щербакова (Лебедева) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Лебедева) Мария Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1928

Дата смерти

30.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928

Отец: Лебедев Кирилл Герасимович

Мать: Лебедева Фиодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.11.1950

Дочь: Секерина Людмила Антоновна

Отец ребёнка: Щербаков Антон Александрович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1952

Дочь: Письменникова Галина Антоновна

Отец ребёнка: Щербаков Антон Александрович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Владимир Антонович

Отец ребёнка: Щербаков Антон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Антон Александрович

Смерть
30.11.2023
Славгород, город Славгород, Алтайский край
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