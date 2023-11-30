Щербакова (Лебедева) Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1928
Дата смерти30.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928
Рождение ребёнка
25.11.1950
Дочь: Секерина Людмила Антоновна
Отец ребёнка: Щербаков Антон Александрович
Рождение ребёнка
30.09.1952
Дочь: Письменникова Галина Антоновна
Отец ребёнка: Щербаков Антон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Владимир Антонович
Отец ребёнка: Щербаков Антон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2023