Письменникова (Щербакова) Галина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Письменникова (Щербакова) Галина Антоновна

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Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

30.09.1952

Дата смерти

10.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952

Отец: Щербаков Антон Александрович

Мать: Щербакова Мария Кирилловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1975

Сын: Письменников Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Письменников Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
19.03.1978

Сын: Письменников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Письменников Михаил Яковлевич

Владимировка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.06.1981

Сын: Письменников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Письменников Михаил Яковлевич

Смерть
10.03.2015
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