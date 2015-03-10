Письменникова (Щербакова) Галина Антоновна
Место рождения
Дата рождения30.09.1952
Дата смерти10.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952
Рождение ребёнка
29.04.1975
Сын: Письменников Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Письменников Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1978
Сын: Письменников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Письменников Михаил Яковлевич
Владимировка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.06.1981
Сын: Письменников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Письменников Михаил Яковлевич
Смерть
10.03.2015