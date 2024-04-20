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Письменников Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1981

Отец: Письменников Михаил Яковлевич

Мать: Письменникова Галина Антоновна

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