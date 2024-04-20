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Письменников Дмитрий Михайлович
Письменников Дмитрий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1981
Пол
Мужской
Отец
Письменников Михаил Яковлевич
1951 г.р.
Мать
Письменникова (Щербакова) Галина Антоновна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1981
Отец:
Письменников Михаил Яковлевич
Мать:
Письменникова Галина Антоновна
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