Гоняк Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоняк Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1958

Дата смерти

28.12.1996

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1958

Отец: Ганяк Николай Иванович

Мать: Гоняк Ефрозина Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоняк Наталья

Рождение ребёнка
15.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоняк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоняк Наталья

Смерть
28.12.1996
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