Гоняк Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1958
Дата смерти28.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1958
Отец: Ганяк Николай Иванович
Мать: Гоняк Ефрозина Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоняк Наталья
Рождение ребёнка
15.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоняк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоняк Наталья
Смерть
28.12.1996