Ганяк Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения18.07.1928
Дата смерти21.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928
Отец: Ганяк Иван Васильевич
Мать: Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
15.02.1951
Дочь: Тонгалюк Мария Николаевна
Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.11.1955
Рождение ребёнка
14.06.1958
Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1961
Рождение ребёнка
21.02.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоняк Ефрозина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
строитель прораб
Смерть
21.12.1985