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Ганяк Николай Иванович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

18.07.1928

Дата смерти

21.12.1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928

Отец: Ганяк Иван Васильевич

Мать: Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
15.02.1951

Дочь: Тонгалюк Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.1958

Сын: Гоняк Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоняк Ефрозина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоняк Ефрозина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель прораб
Смерть
21.12.1985
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