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Ганяк Иван Васильевич

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

22.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895

Отец: Ганяк Василий Данилович

Мать: Катерина Ивановна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
06.01.1923

Сын: Ганяк Стефан Иванович

Мать ребёнка: Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
18.07.1928

Сын: Ганяк Николай Иванович

Мать ребёнка: Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
07.02.1933

Сын: Ганяк Йосиф Иванович

Мать ребёнка: Катерина Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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