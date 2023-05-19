Ганяк Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895
Отец: Ганяк Василий Данилович
Мать: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1923
Мать ребёнка: Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1928
Мать ребёнка: Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1933
Сын: Ганяк Йосиф Иванович
Мать ребёнка: Катерина Михайловна
Смерть
Неизвестно