Гоняк Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоняк Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоняк Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно