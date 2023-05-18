Гоняк Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоняк Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоняк Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоняк Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоняк Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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