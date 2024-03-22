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Строгановъ Иванъ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Строгановъ Иванъ Васильевъ

Мать: Строганова Марья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1791

Сын: Строгановъ Сидоръ

Мать ребёнка: Строганова Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Строганова Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1795

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Строганова Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1796

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Строганова Агафья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строганова Агафья

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