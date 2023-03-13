Строганова Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова Марья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Строгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Строгановъ Василий

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ Васильевъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строгановъ Иванъ Васильевъ

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