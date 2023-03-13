Строганова Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Строгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Строгановъ Василий
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно