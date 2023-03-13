Строгановъ Иванъ Васильевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Строгановъ Иванъ
Мать ребёнка: Строганова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Строгановъ Василий
Мать ребёнка: Строганова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Строганова Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно