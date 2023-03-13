Строгановъ Иванъ Васильевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгановъ Иванъ Васильевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Строгановъ Иванъ

Мать ребёнка: Строганова Марья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Строгановъ Василий

Мать ребёнка: Строганова Марья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Строганова Марья Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строганова Марья Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
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