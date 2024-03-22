Строганова (Брюханова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Брюхановъ Петръ
Рождение ребёнка
21.05.1791
Сын: Строгановъ Сидоръ
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.01.1795
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.02.1796
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Строгановъ Иванъ