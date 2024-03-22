Строганова (Брюханова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Брюханова) Агафья

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Брюхановъ Петръ

Мать: Брюханова Катерина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1791

Сын: Строгановъ Сидоръ

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1795

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1796

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Строгановъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строгановъ Иванъ

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