Брюханова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Брюхановъ Никифоръ
Отец ребёнка: Брюхановъ Петръ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Брюхановъ Петръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Строганова Агафья
Отец ребёнка: Брюхановъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брюхановъ Петръ