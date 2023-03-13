Брюханова Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Брюхановъ Никифоръ

Отец ребёнка: Брюхановъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Брюхановъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Строганова Агафья

Отец ребёнка: Брюхановъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюхановъ Петръ

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