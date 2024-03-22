Брюхановъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Брюхановъ Петръ
Бракосочетание
10.11.1784
Жена: Брюханова Марфа
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Брюханова Марфа
Рождение ребёнка
13.04.1791
Дочь: Брюханова Орина
Мать ребёнка: Брюханова Марфа
Рождение ребёнка
11.05.1796
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Брюханова Марфа