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Брюхановъ Никифоръ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Брюхановъ Петръ

Мать: Брюханова Катерина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1784

Жена: Брюханова Марфа

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Брюханова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1791

Дочь: Брюханова Орина

Мать ребёнка: Брюханова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1796

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Брюханова Марфа

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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