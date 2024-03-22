Брюханова (Кожевникова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова (Кожевникова) Марфа

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кожевниковъ Иванъ

Мать: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1784

Муж: Брюхановъ Никифоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Брюхановъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1791

Дочь: Брюханова Орина

Отец ребёнка: Брюхановъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1796

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Брюхановъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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