Брюханова (Кожевникова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кожевниковъ Иванъ
Бракосочетание
10.11.1784
Муж: Брюхановъ Никифоръ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Брюхановъ Никифоръ
Рождение ребёнка
13.04.1791
Дочь: Брюханова Орина
Отец ребёнка: Брюхановъ Никифоръ
Рождение ребёнка
11.05.1796
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Брюхановъ Никифоръ