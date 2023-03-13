Кожевникова Мавра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Мавра Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Брюханова Марфа

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кожевниковъ Тимофей

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лебедева Анна

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кожевниковъ Леонтий

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Иванъ

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