Кожевникова Мавра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Брюханова Марфа
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кожевниковъ Тимофей
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лебедева Анна
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кожевниковъ Леонтий
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевниковъ Иванъ