Кожевниковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевниковъ Иванъ

Кожевниковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кожевниковъ Ефимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Брюханова Марфа

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кожевниковъ Тимофей

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Лебедева Анна

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кожевниковъ Леонтий

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Мавра Григорьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close