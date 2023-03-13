Кожевниковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кожевниковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Брюханова Марфа
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кожевниковъ Тимофей
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Лебедева Анна
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кожевниковъ Леонтий
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Кожевникова Мавра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно