Кожевниковъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кожевниковъ Иванъ
Бракосочетание
08.02.1789
Жена: Кожевникова Анна падч
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1792
Сын: Кожевниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кожевникова Анна падч
Рождение ребёнка
23.04.1795
Сын: Кожевниковъ Егоръ
Мать ребёнка: Кожевникова Анна падч