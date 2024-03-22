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Кожевниковъ Тимофей

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кожевниковъ Иванъ

Мать: Кожевникова Мавра Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1789

Жена: Кожевникова Анна падч

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1792

Сын: Кожевниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кожевникова Анна падч

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1795

Сын: Кожевниковъ Егоръ

Мать ребёнка: Кожевникова Анна падч

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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