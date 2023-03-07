Кожевникова (Пономарева) Анна падч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Пономарева) Анна падч

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Пономаревъ Семенъ

Мать: Пономарева Федора Матвеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1789

Муж: Кожевниковъ Тимофей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1792

Сын: Кожевниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1795

Сын: Кожевниковъ Егоръ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Тимофей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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