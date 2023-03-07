Кожевникова (Пономарева) Анна падч
Место рождения
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Пономаревъ Семенъ
Бракосочетание
08.02.1789
Муж: Кожевниковъ Тимофей
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1792
Сын: Кожевниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Тимофей
Рождение ребёнка
23.04.1795
Сын: Кожевниковъ Егоръ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Тимофей