Котенева Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенева Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

10.02.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенев Иван Антонович

Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Жукова (Котенева) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Котенев Иван Антонович

Смерть
10.02.1972
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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