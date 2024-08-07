Котенева Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти10.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Жукова (Котенева) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Котенев Иван Антонович
Смерть
10.02.1972
Семей, городская администрация Семей, Абайская область