Жукова (Котенева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Котенева) Лидия Ивановна

Жукова (Котенева) Лидия Ивановна

Место рождения

Семей

Дата рождения

15.04.1927

Дата смерти

24.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927

Отец: Котенев Иван Антонович

Мать: Котенева Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1946

Сын: Жуков Александр Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Захарович

Бракосочетание
21.01.1954

Муж: Жуков Иван Захарович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
24.02.1989
Майский, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.