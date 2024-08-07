Жукова (Котенева) Лидия Ивановна
Место рожденияСемей
Дата рождения15.04.1927
Дата смерти24.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1927
Отец: Котенев Иван Антонович
Рождение ребёнка
04.10.1946
Отец ребёнка: Жуков Иван Захарович
Бракосочетание
21.01.1954
Муж: Жуков Иван Захарович
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
24.02.1989
Майский, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика