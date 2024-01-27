Лоскутов Loskutov Федор Павлович
Место рожденияRussia, Тифлис
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Лоскутов Loskutov Павел Андреевич
Мать: ?
Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Емельяновна
Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Емельяновна
Russia, Тифлис
Смерть
Неизвестно