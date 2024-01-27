Лоскутов Loskutov Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutov Федор Павлович

Лоскутов Loskutov Федор Павлович

Место рождения

Russia, Тифлис

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Лоскутов Loskutov Павел Андреевич

Мать: ?

Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Емельяновна

Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Емельяновна

Russia, Тифлис
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close