Лоскутов Loskutov Павел Андреевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Лоскутов(loskutoff) Василий William Павлович Paul
Мать ребёнка: ?
Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Лоскутов Loskutov Федор Павлович
Мать ребёнка: ?
Russia, Тифлис
Смерть
Неизвестно