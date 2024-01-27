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Лоскутов Loskutov Павел Андреевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Мать: Лоскутова Анна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Лоскутов(loskutoff) Василий William Павлович Paul

Мать ребёнка: ?

Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Лоскутов Loskutov Федор Павлович

Мать ребёнка: ?

Russia, Тифлис
Смерть
Неизвестно
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