Лоскутова Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1863
Сын: Лоскутов Loskutov Иван Андреевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лоскутов Loskutov Николай Андреевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лоскутов Loskutov Василий Андревич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лоскутов Loskutov Степан Андреевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лоскутов Loskutov Павел Андреевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно