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Лоскутова Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лоскутов Loskutov Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лоскутов Loskutov Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лоскутов Loskutov Василий Андревич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лоскутов Loskutov Степан Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Loskutov Павел Андреевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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