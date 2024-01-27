Лоскутов Loskutov Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Loskutov Николай Андреевич

Лоскутов Loskutov Николай Андреевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лоскутов Loskutov Андрей Васильевич

Мать: Лоскутова Анна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1905
Воронцовка Грузия
В 40 лет активный участник съезда молокан 1905 года и финансировал.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close