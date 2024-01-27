Лоскутов Loskutov Николай Андреевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1905
Воронцовка Грузия
В 40 лет активный участник съезда молокан 1905 года и финансировал.
Смерть
Неизвестно