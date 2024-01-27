Лоскутова Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Павлович

Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Павлович

Russia, Тифлис
Смерть
Неизвестно
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