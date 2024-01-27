Лоскутова Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Павлович
Russia, Тифлис
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Федор Павлович
Russia, Тифлис
Смерть
Неизвестно