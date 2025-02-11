Gerbrandt Peter
мужской, родился 28.06.1814, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 31.05.1883, Республика
ОтецGerbrandt Dietrich05.01.1789 г.р.
Мать(Petkau Paetkau) Anna P L19.03.1793 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Отец: Gerbrandt Dietrich
Жена: (Peters) Maria
Дочь: Dueck (Gerbrandt) Helena P P
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Сын: Gerbrandt Dietrich
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Сын: Gerbrandt Peter
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Дочь: (Gerbrandt) Anna
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Сын: Gerbrandt Johann
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Сын: Gerbrandt Peter
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Сын: Gerbrandt Aron
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Дочь: Reimer/Striemer (Gerbrandt) Maria P P
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Дочь: Hiebert (Gerbrandt) Anna
Мать ребёнка: (Peters) Maria
Жена: Gerbrandt (Falk) Maria
Сын: Gerbrandt Jacob
Мать ребёнка: Gerbrandt (Falk) Maria
Дочь: Harder (Gerbrandt) Elizabeth P F
Мать ребёнка: Gerbrandt (Falk) Maria