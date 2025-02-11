Gerbrandt Peter 28.06.1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Gerbrandt Peter

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.06.1814, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 31.05.1883, Республика

Отец
Gerbrandt Dietrich05.01.1789 г.р.
Мать
(Petkau Paetkau) Anna P L19.03.1793 г.р.
Супруги
Gerbrandt (Falk) Maria03.12.1818 г.р.
(Peters) Maria21.10.1810 г.р.
Дети
Dueck (Gerbrandt) Helena P P21.08.1837 г.р.
Gerbrandt Dietrich04.08.1838 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1814

Отец: Gerbrandt Dietrich

Мать: (Petkau Paetkau) Anna P L

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
21.08.1837

Дочь: Dueck (Gerbrandt) Helena P P

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
04.08.1838

Сын: Gerbrandt Dietrich

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
19.01.1840

Сын: Gerbrandt Peter

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
20.03.1841

Дочь: (Gerbrandt) Anna

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Gerbrandt Johann

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
10.06.1844

Сын: Gerbrandt Peter

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Gruenthal, Saskatchewan, Canada

Рождение ребёнка
14.10.1846

Сын: Gerbrandt Aron

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
22.08.1847

Дочь: Reimer/Striemer (Gerbrandt) Maria P P

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Рождение ребёнка
12.11.1848

Дочь: Hiebert (Gerbrandt) Anna

Мать ребёнка: (Peters) Maria

Бракосочетание
31.05.1853

Жена: Gerbrandt (Falk) Maria

Супруг(-а): Maria Klassen Gerbrandt (Falk)

Рождение ребёнка
01.03.1854

Сын: Gerbrandt Jacob

Мать ребёнка: Gerbrandt (Falk) Maria

Рождение ребёнка
22.03.1855

Дочь: Harder (Gerbrandt) Elizabeth P F

Мать ребёнка: Gerbrandt (Falk) Maria

Смерть
31.05.1883

Мы используем куки для улучшения работы сайта.