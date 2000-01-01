село Республика — Familio

Республика

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
599Бергсталь (Бодни), кол. нем.при рч. Боднях.1603567230188Лютеранский молитвен. дом. Заводов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Бергтальская волость
352. Бергталь (Бодни), колония немцев, дворов 61, жителей 257, волостное правление (уездный город 160 в.), молитвенный дом, школа, 4 лавки, 2 постоялых двора

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Бергтальская волость
колония Бергталь10719536519674378815212

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5771Республікаселоцентр сільської радир-н Нікольськийсільрада Республіканська

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