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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
599Бергсталь (Бодни), кол. нем.при рч. Боднях.1603567230188Лютеранский молитвен. дом. Заводов 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
352. Бергталь (Бодни), колония немцев, дворов 61, жителей 257, волостное правление (уездный город 160 в.), молитвенный дом, школа, 4 лавки, 2 постоялых двора
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Бергталь10719536519674378815212
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5771Республікаселоцентр сільської радир-н Нікольськийсільрада Республіканська