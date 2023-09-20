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Александрова Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Ефим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Александров Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.11.1906

Сын: Александров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Александрова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Александров Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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