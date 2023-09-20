Александрова Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Александров Кузьма Ефимович
Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.11.1906
Сын: Александров Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Александрова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Александров Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Александров Ефим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно