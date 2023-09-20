Александров Ефим Афанасьевич Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Ефим Афанасьевич

Александров Ефим Афанасьевич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Александровский Афанасий Трофимович

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Александров Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.11.1906

Сын: Александров Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Александрова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Александров Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.