Александров Ефим Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Александровский Афанасий Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Александров Кузьма Ефимович
Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
29.11.1906
Сын: Александров Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Александрова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Александров Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Александрова Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно