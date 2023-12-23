Панков Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Панкова Ольга Арефьева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-W9S8-F?i=98&wc=QPJL-T88%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590442392&cc=1931806
Рождение ребёнка
01.06.1920 ст.
Дочь: Панкова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Панкова Ольга Арефьева
Смерть
Неизвестно