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Панков Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панков Федор Михайлов

Мать: Панкова вторая ж Мария Ивановна

Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Панкова Ольга Арефьева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-W9S8-F?i=98&wc=QPJL-T88%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590442392&cc=1931806
Рождение ребёнка
01.06.1920 ст.

Дочь: Панкова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Панкова Ольга Арефьева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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