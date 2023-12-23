Панкова (Овсянникова) первая ж Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Овсянникова) первая ж Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Панков Василий Федорович

Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Петр Федорович

Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Максим Федорович

Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Федор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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